Rubano 32 bottiglie di liquore in un supermercato, tre donne 20enni denunciate - Tuttoggi

Ad incastrare le giovani le immagini del circuito di videosorveglianza, carabinieri hanno avviato nei loro confronti anche la procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel Comune di Gualdo Tadino

Tre donne ventenni sono state denunciate in stato di libertà, a Gualdo Tadino, per il furto di 32 bottiglie di liquore dal valore complessivo di 1.150 euro.

Le giovani avevano agito il 20 gennaio scorso, entrando di primo pomeriggio (in orario di scarso afflusso) in un supermercato della città, fingendo di fare la spesa.

Dopo aver prima verificato di non essere osservate da dipendenti o clienti, con rapidi movimenti hanno infilato le bottiglie in capienti borse (forse schermate per non far scattare l’allarme alle casse), per poi andarsene pagando solo alcuni beni di poco valore.

Il direttore del supermercato, accortosi della mancanza di numerose bottiglie dall’enorme vuoto lasciato sugli scaffali, si è subito rivolto ai carabinieri sporgendo denuncia. I militari di Gualdo Tadino hanno subito avviato le indagini, acquisendo le immagini del circuito di videosorveglianza.

Visionando i filmati, oltre a ricostruire la dinamica del furto, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare le presunte autrici, che lo stesso giorno erano state fermate in un posto di controllo a bordo della propria auto all’ingresso della città. I carabinieri hanno avviato nei confronti delle tre donne anche la procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel Comune di Gualdo Tadino.