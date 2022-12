Ruba nei negozi del centro, inseguito da baristi: scatta l'ennesima denuncia - Tuttoggi

Inseguito fino in duomo dalla pasticcera Rita Politi e due uomini, ha restituito il maltolto. "E' un continuo"

E’ diventato l’incubo dei commercianti del centro di Spoleto e non solo un uomo beccato più volte a rubare in città. L’ultimo episodio è avvenuto questa mattina (23 dicembre) con il ladro inseguito per le vie dell’acropoli finché è stato costretto a restituire la merce rubata che aveva con sé.

A notare l’uomo, più volte segnalato di recente per alcuni furti e ormai “conosciuto” agli esercenti locali, lungo corso Mazzini è stato un dipendente del bar pasticceria “Tebro”. Come racconta a Tuttoggi.info la titolare, Rita Politi. Il malfattore, infatti, aveva in mano un pacco della stessa pasticceria e così il barista è corso ad informarla. Compreso che si era trattato di un furto, la donna, insieme a due uomini, si è messa all’inseguimento del ladro, rintracciandolo e facendosi restituire non solo quanto rubato a lei (un panettone ed un torrone artigianali), ma anche il resto degli oggetti che aveva con sé, tutti presumibilmente rubati: una borsa, delle muffole e perfino un coltello. Ovviamente sul posto è intervenuta anche la polizia, mentre l’uomo nel frattempo si è rifugiato all’interno del duomo.