Col cellulare rubato in un ristorante, si sente male in un locale: soccorso e denunciato - Tuttoggi

Dopo l'intervento della polizia l'uomo ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale, poi denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto sono intervenuti all’interno di un esercizio pubblico della città dove era stata segnalata una persona in difficoltà. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’uomo – noto agli operatori per numerosi precedenti di polizia – che, sentito in merito alle sue condizioni di salute, è andato in escandescenza urlando contro gli operatori.

Invitato alla calma, è stato sottoposto a controllo all’esito del quale il 60enne è stato trovato in possesso di un cellulare del quale non è riuscito a motivare il possesso. Infatti, dopo alcuni accertamenti è emerso che il telefono era stato asportato poco prima da un noto ristorante della zona dove i poliziotti erano intervenuti per una persona molesta che, prima dell’arrivo dei poliziotti, si era allontanata facendo perdere le proprie tracce.