Ruba carta di credito e ci paga lo sviluppo di una foto | 21enne incastrato dal suo stesso scatto - Tuttoggi.info

Il 21enne aveva rubato un portafogli ad una tifernate usando subito la carta di credito, la notifica di pagamento arrivata alla donna ha segnalato un pagamento in uno studio fotografico della città | In meno di 24 ore il giovane è stato identificato e denunciato

Sicuramente non è un ladro professionista il 21enne che, giorni fa, ha rubato il portafogli ad una tifernate all’interno di un esercizio pubblico di Città di Castello. Il ragazzo, infatti, in meno di 24 ore si è “incastrato” con le proprie mani, beccandosi addirittura una doppia denuncia.

La donna, disperata, il giorno dopo il furto, ha infatti ricevuto sullo smartphone una notifica di utilizzo della propria carta di credito, precisamente un pagamento effettuato in uno studio fotografico della città.

La tifernate si è subito recata al Commissariato di via Morandi per presentare querela e gli agenti, acquisite tutte le informazioni utili, hanno sentito immediatamente il titolare dell’esercizio, che ha fornito loro la foto sviluppata dall’utilizzatore della carta sottratta, piena di dettagli sul presunto colpevole.

In poco tempo, dunque, i poliziotti hanno avuto per le mani il migliore indizio possibile, che li ha fatti arrivare ad un 21enne di origini straniere, subito rintracciato e denunciato per il reato di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.