Ruba al supermercato poi aggredisce il direttore per scappare, denunciata per rapina

Il cassiere accortosi di quanto stesse accadendo, aveva invito la signora a verificare se avesse riposto tutto in cassa per il relativo pagamento. A quel punto la stessa, quasi con indifferenza, si era portata verso l’uscita. Allertato il direttore, quest’ultimo si è recato dalla signora, che però è immediatamente uscita dalla struttura, aggredendo poi l’uomo con calci e pugni lanciandogli anche una bottiglia di birra che andava in frantumi, fortunatamente senza colpirlo.

La donna era rimasta comunque nei paraggi, tanto che all’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile il direttore del supermercato è riuscito ad indicarla loro. La presunta ladra è stata dunque identificata e portata in caserma. Con le videocamere di videosorveglianza del supermercato che hanno confermato tutto l’accaduto. La donna è stata quindi denunciata a piede libero per rapina aggravata.

(Immagine di repertorio – Foto di Alexa da Pixabay)