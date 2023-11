La “Rocciata più buona” di Foligno: ecco qual è | FOTO

Una quarantina i partecipanti tra attività e cittadini privati

Elette le rocciate migliori di Foligno. La particolarissima competizione ha raccolto una quarantina di partecipanti tra attività commerciali e privati cittadini, desiderosi di far assaggiare la propria speciale e magari condividerne segreti e stratagemmi. La location è stato il ristorante Fichetto. L’occasione è stata utile per presentare anche il vermouth alla Rocciata, innovativo liquore ideato dall’imprenditore della ristorazione, Paolo Berti.

La vincitrice

Ad aggiudicarsi il premio, per la categoria attività commerciali, è stata la Pasticceria Muzzi. Al secondo posto “Le delizie di Properzio”. Per la categoria “massaie”, al primo posto Annalisa Checché, al secondo Ivana Rinalducci e al terzo Maurita Manenti.

Grande soddisfazione per la riuscita della giornata da parte degli organizzatori. Centrati gli obiettivi di far riscoprire un’antica ricetta che ognuno, secondo le proprie tradizioni familiari, ha messo in atto. La Proloco di Vescia e Scanzano e l’associazione Valle del Menotre sono pronte dunque a bissare al prossimo anno. Intanto hanno organizzato “Frantoi del menotre”, stavolta dedicato all’olio. L’appuntamento è dall’11 al 22 novembre. Tra i primi il convegno “L’olio e le erbe” a cura di Luigi Tega e Luciano Loschi, presidente dell’Accademia Erbe Umbre.