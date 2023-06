Roberta Rinalducci, la natura insegna - Tuttoggi.info

“Da ogni seme nasce un fiore e da ogni fiore un dolce frutto. La natura è un esempio di vita che ogni giorno ci insegna qualcosa”.

Eleonora Duse in una sua citazione famosa così recitava: “Se la vista di cieli azzurri ti riempie di gioia, se le cose semplici della natura hanno un messaggio che tu comprendi, rallegrati, perché la tua anima è viva.”

Quando l’amore per la natura e per le persone si fondono, il risultato è un connubio di emozioni che si trasformano in un arcobaleno di colori su una tela bianca che, come un quando di Vincent Van Gogh, racchiude in sé un messaggio sublime di vita da osservare, ascoltare e da vivere.

Emozioni che Roberta Rinalducci conosce fin da bambina quando amava comprare giornali e riviste sulla natura e si divertiva a creare album colorati e pieni di utili informazioni su fiori e piante.

“Sin da ragazza ero attratta dalla natura. Ricordo un’infanzia immersa nella meravigliosa campagna umbra a casa dei nonni. Già alla scuola media utilizzavo i miei risparmi per comprare shampoo nelle erboristerie”, prosegue emozionata dai ricordi Roberta.

Nata a Foligno il 13 febbraio del 1976, da papà Alfeo e mamma Cristina, Roberta Rinalducci, donna energica, piena di positività ed energia da sempre aspirava a diventare un medico. Una passione legata al suo nobile animo che da sempre sente pulsare nel cuore attraverso le emozioni e il benessere del prossimo.

“Purtroppo ho un problema: mi accascio tutte le volte che vedo del sangue ed è per questo motivo che alla fine ho scelto gli studi di farmacia; casualmente consigliata da un amico che oggi è il Direttore di una Clinica di Analisi di Perugia, così dopo una fase iniziale di curiosità, parto come un treno”, così prosegue Roberta nel raccontare le tappe del suo viaggio.

La passione diventa realtà: Roberta apre la parafarmacia erboristeria

Ma come ogni bravo navigatore che segue la rotta senza ancora riuscire a vedere confini di terra, anche Roberta coglie l’opportunità per viverne le emozioni. Emozioni che da lì a poco le avrebbero aperto quei confini che ancora si vedevano confusi in lontananza nel suo immaginario.

“Lo switch, nella mia vita, la legge Bersani che ha liberalizzato una parte dei farmaci, quelli da banco della farmacia, ed ho subito aperto la parafarmacia erboristeria. In quello stesso istante ho visto ciò che, da quel meraviglioso viaggio alla scoperta della natura e delle emozioni, mi attendeva. Finalmente ho trovato la versione di me e ho iniziato a studiare, conoscere piante, integratori fito-estratti e tutto il mondo della floriterapia. Ho così, sviluppato la parte erboristica. La mia è medicina integrativa, funzionale, è una cura a tutti gli effetti.”

La Dottoressa Roberta si occupa dell’essere umano nella sua unicità, a 360 gradi, si occupa del malato e non soltanto del sintomo e della malattia, conclude soddisfatta Roberta.

Ascolto, sensibilità per le emozioni degli altri

Negli anni sviluppa una professione unica, dottoressa farmacista, naturopata, floriterapeuta, crea uno spazio d’ascolto, una consulenza che va dalla valutazione dello stile di vita all’alimentazione fino a creare un protocollo specifico e personalizzato volto a riequilibrare il terreno e ricreare armonia psico fisica ed emozionale

Forse, chissà, in un’altra vita Roberta era un’esperta sciamana. È così che, le sue clienti la vedono, come un punto di riferimento per la cultura del benessere, dell’educazione alla salute attraverso la prevenzione, una esperta delle costellazioni familiari, Reiki, la cui sensibilità ed empatia riesce ad accarezzare le anime pure di coloro che hanno solo bisogno di credere che c’è sempre una via d’uscita nel dolore.

Del resto cosa c’è di più vero nelle parole di Khalil Gibran: “Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici”.

Donna sensibile che ha fatto del suo dolore il suo punto di forza

Roberta conosce bene quel dolore. Quel dolore che ogni giorno scalfisce la parte più razionale della tua mente rendendola sterile e vulnerabile. Quel dolore che prende possesso della tua anima e la trasforma in sterile abisso che non ha via d’uscita.

“A marzo sono 7 anni di dolore legata agli eventi della vita che mi hanno colpita profondamente: una premenopausa anticipata, problemi familiari, con malesseri fisici che ogni giorno mi spingevano sempre più a fondo”, ricorda con gli occhi lucidi Roberta.

Ma come la più grande delle eroine, dopo una battaglia estenuante ha bisogno di riposo per proseguire, trovando la forza nella voglia di vincere, anche Roberta trova la sua luce per rialzarsi e andare avanti.

La sua famiglia il suo punto di forza per guardare avanti

“Dovevo portare avanti la mia attività. La chiave è stare sul positivo, apprezzare ciò che abbiamo e chiedere aiuto se necessario. Le mie figlie Agata e Anita sono state la mia forza il mio più grande stimolo a rialzarmi”.

“È proprio quell’amore incondizionato che mi ha aiutata a risollevarmi. Pian piano mi rendevo conto che dovevo essere grata,” e mentre ricorda quei momenti all’improvviso Roberta è sopraffatta da un tenero ricordo. “Mi sollevavano gli occhiali e mi dicevano: ‘fammi vedere come stai? Mamma guardami’. Quelle parole, i loro gesti, mi hanno pian piano trasmesso che impegnandosi a dare valore alle piccole cose, il qui ed ora, vivere il positivo, stare nel cuore cercare e sentire le emozioni è fondamentale e cosi mi sono riaccesa. Le mie figlie sono state per me un faro, la mia luce ma non le uniche persone che in quel periodo mi hanno aiutata”.

“Avevo la mia psicologa, la mia ginecologa, il mio compagno, le amiche e una famiglia che mi amavano. Purtroppo, quando l’anima soffre prima o poi anche il corpo ne sente i colpi e ho sofferto molto. È anche così che il mio percorso professionale ha approfondito tante tematiche ed aspetti specifici che riguardano soprattutto, le donne.”

Esperienze di vita che l’hanno resa ancora più sensibile alle problematiche che ogni giorno la donna è costretta ad affrontare ma, soprattutto, ha reso ancora più forte il suo dono da sempre insito nella sua personalità: quello di ascoltare con il cuore e con l’anima.

Il metodo di consulenza di Roberta: Bendessere

“Sono una floriterapeuta internazionale, esperta in fiori australiani. Dopo anni di esperienza e di ascolto delle problematiche ho sviluppato un metodo di consulenza Bendessere: un metodo personale sviluppato in 15 anni di esperienza che nasce da Vittorino Andreoli, lo psichiatra di fama internazionale che ha coniato questo neologismo, in collaborazione con una rinomata azienda leader nell’integrazione nutrizionale qualificata.”

“Ecco come ho conosciuto questa nuova disciplina. Il concetto – prosegue entusiasta Roberta – è che ho sviluppato un metodo di benessere finalizzato a far ritrovare benessere a 360° attraverso un ascolto attivo in una relazione d’aiuto. Quello che faccio è utilizzare le mie conoscenze per aiutare la sintomatologia con integratori fitoterapia e con la floriterapia”.

“Le mie clienti prenotano una consulenza privata di 1 ora e 30, questo è uno spazio d’ascolto: serve a capire il perché, cosa si vuole guarire e sistemare della loro vita, perché c’è depressione o soffrono di gastrite. Poi faccio domande strategiche per svuotare le emozioni che trattengono. Proseguo con un test floriterapico basato sulla psicologia energetica attraverso il quale scopriamo insieme un po’ di elementi significativi per una terapia quanto più possibile efficace. Parlarne con il cliente mi aiuta a capire su quali emozioni, atteggiamento mentali e sintomi dobbiamo lavorare. Solo dopo un’accurata e attenta analisi, somministro antidepressivi, ansiolitici, energizzanti naturali che ti cambiano la vita. La natura ha sempre aiutato l’uomo”, conclude piena di energia Roberta.

Lei, magica come i suoi fiori, grazie alla sua positività, al suo altruismo riesce a sprigionare gioia e passione in tutto ciò che fa. Una passione la cui energia ha un’intensità così elevata da conquistare i cuori delle sue clienti che ogni giorno diventano per lei sempre di più fonte di stimoli. “Se qualcuno mi chiede aiuto i miei occhi si illuminano. L’esperienza, lo studio, la mia curiosità a comprendere i meccanismi e tutto ciò che è nuovo mi ha, non solo aiutata ma, mi ha permesso di imparare e acquisire una grande consapevolezza: quella di non dare aiuto a chi non me lo chiede ma, nel momento in cui lo fanno ecco che dentro di me esplode una meravigliosa energia,” e mentre Roberta è immersa nel suo viaggio un ricordo, come un nodo, le stringe la gola.

In ogni minaccia c’è sempre un’opportunità

“Ricordo i tempi del Covid19. Sono stati davvero duri. In quel periodo, più che mai, ho sentito il dolore delle persone che ogni giorno cercavano il mio aiuto anche in una parola di conforto. Sono stati momenti terribili, abbiamo sofferto molto. In poco tempo mi sono trovata addosso una marea di gente che non si sentiva ascoltata perché i medici erano sommersi dall’incredibile mole di lavoro di quel periodo. In breve tempo grazie ai miei studi divenni un punto di riferimento grazie al protocollo della terapia domiciliare precoce”

Oggi la Parafarmacia Erboristeria è chiusa. Decisione sofferta ma felice perché rappresenta appieno il mio salto quantico e la mia crescita professionale, il connubio e la sintesi tra studio e obiettivo, la mia rinascita. Lo spazio consulenza doveva diventare il mio unico lavoro. Ho tanti progetti futuri e tanta voglia di studiare e crescere in questa nuova medicina che seguo. Non dimenticherò mai il giorno della chiusura per il grande affetto , la stima e la riconoscenza della città nei miei confronti e viceversa, sono stati giorni di festa e sincera commozione, giorni di shopping e di grandi scorte di integratori…..

Pensa! maestre e professoresse sono state le mie più grandi clienti perché, nella mia para-farmacia c’era informazione scientifica sulla salute, messaggi di conforto e sostegno emotivo. Nessuno di loro voleva che perdessi quella parte sociale che fino ad allora avevo rivestito. La mia para-farmacia era diventata come un salottino dove le clienti si ritrovavano, si sedevano e facevano comunità, socializzavano e da qui prendevano spunti per progetti futuri,” prosegue piena di gioia e gratitudine Roberta.

I sogni nel cassetto di Roberta Rinalducci

E non potevamo essere curiosi di scoprire i sogni chiusi nel cassetto di Roberta Rinalducci che alla domanda progetti per il futuro risponde piena di entusiasmo: “Lavorare come consulente del benessere a 360. Poi ho un progetto ancora in fase embrionale: ‘Pianeta Donna Energia’. Centro di informazione, eventi sociali e un centro di prevenzione di salute donna, fatto di professionisti che insieme mirano a questo progetto di bellezza e salute”, conclude grata Roberta.

Un’energia così esplosiva che non può non essere che da stimolo a tutte coloro che si aggrappano a stento alla vita, ignare che dietro ad ogni difficolta si nasconde un’opportunità. Del resto, come dopo ogni autunno, inizia la primavera con nuovi sogni e stimolanti speranze, quelle che trasmette, con il suo messaggio, Roberta Rinalducci.

Articolo di Laura Caldara