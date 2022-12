Ritardi nella consegna delle bollette, Vuscom proroga la scadenza

L'annuncio dopo le segnalazioni dei ritardi nella consegna

Nessun problema per il pagamento delle bollette di Vuscom, per chi le avesse ricevute con qualche momento di ritardo. La società infatti, a cui sono stati comunicati i ritardi che pregiudicherebbero il pagamento puntuale, previsto per il 27 dicembre, annuncia che sarà possibile procedere al pagamento dei bollettini, senza che vengano applicate sanzioni o interessi di mora, sino al giorno 7 gennaio compreso. La decisione è stata presa al fine ed evitare disguidi o disservizi e per agevolare i pagamenti dei Clienti.