Ristorazione scolastica, mercoledì a pranzo i prodotti di ‘Libera Terra’

L'iniziativa era di solito proposta in occasione della Giornata contro le mafie

Il servizio di ristorazione scolastica del Comune di Foligno proporrà mercoledì 21 aprile ai bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie un pranzo con prodotti frutto del lavoro delle cooperative di “Libera Terra” che gestiscono le terre confiscate alla mafia. Il menù sarà composto da fusilli al pomodoro e basilico, mozzarella e panzanella, biscotti agli agrumi e il succo “Frutti rossi di Sicilia”.

Il lavoro di sensibilizzazione

In genere questo pranzo veniva proposto in occasione del 21 marzo, “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, ma in quella data le scuole sono rimaste chiuse per la pandemia. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i ragazzi a diventare testimoni per diffondere valori che sono alla base della convivenza sociale e civile.