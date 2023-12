Ripristinato riscaldamento alla Buonarroti, dopo chiusura "forzata" riprende attività scolastica - Tuttoggi.info

Il plesso riaprirà i battenti lunedì 4 dicembre, gli interventi urgenti all'impianto e il sopralluogo di amministrazione, dirigente e genitori hanno avuto esito positivo



Dopo i due inevitabili giorni di chiusura “per lavori urgenti” il sistema di riscaldamento della scuola Buonarroti di Sansepolcro è stato finalmente ripristinato e nei locali, ora, si registrano temperature adeguate.

I battenti del plesso pertanto riapriranno regolarmente lunedì 4 dicembre per l’attività didattica, a seguito dell’esito positivo del sopralluogo effettuato sul posto nel pomeriggio di sabato da amministrazione comunale, dirigente scolastica e rappresentanti dei genitori. Quest’ultimi nei giorni scorsi erano insorti perché i propri figli erano stati costretti ad andare a scuole con cappotti e coperte per fronteggiare il freddo nelle aule.

“E’ importante che alunni e personale possano rientrare a scuola lunedì – commenta l’assessore Riccardo Marzi – ritrovando condizioni accettabili per lo svolgimento della propria attività. La situazione sarà comunque da monitorare sino allo stop per le festività natalizie, dato che stiamo pur sempre parlando di un impianto di riscaldamento vetusto che presenta criticità”.

L’assessor ha sottolineato come la decisione adottata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di sospendere le lezioni per due giorni “sia stata la migliore possibile per fronteggiare l’emergenza e per permettere di conseguenza i lavori da parte dei tecnici incaricati, che a tempo di record sono riusciti a mettere mano positivamente all’impianto“.

Marzi ha ringraziato pubblicamente l’impresa Tecnotermo che ha effettuato il grosso dei lavori, oltre a CR Impianti e ditta Tizzi Francesco che hanno coadiuvato l’azione, dando da subito la loro disponibilità ad intraprendere l’opera dopo il provvedimento di chiusura disposto dal sindaco. Resta confermato inoltre l’intervento strutturale di carattere risolutivo già programmato durante le vacanze natalizie.