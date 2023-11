Riscaldamenti guasti e aule al freddo "Nostri figli vestiti come sciatori" | Comune chiude scuola 2 giorni - Tuttoggi.info

Alla Buonarroti di Sansepolcro infuria la polemica sul problema dei riscaldamenti, dopo le richieste pressanti dei genitori alla fine il sindaco ha deciso per la chiusura temporanea per "lavori urgenti"

Con un provvedimento arrivato nel tardo pomeriggio di ieri (29 novembre), il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti ha deciso la chiusura temporanea della scuola media Buonarroti per oggi (giovedì 30) e domani (venerdì 1 dicembre), così da permettere lavori “urgenti” all’impianto di riscaldamento del plesso da parte dei tecnici incaricati.

L’inevitabile e drastica soluzione arriva all’indomani delle furenti polemiche accese dalle famiglie degli alunni, ritrovatisi al freddo da lunedì scorso per il blocco dei riscaldamenti. I rappresentanti dei genitori avevano anche incontrato la dirigente scolastica e il vicedirigente per chiarire il problema, a quanto pare presente già da 10 giorni e, addirittura, dallo scorso anno.

Il Comune, già da martedì, aveva adottato una prima soluzione “tampone” con l’acquisto di alcune stufette in ognuna delle 7 aule interessate ma – sempre secondo quanto sostenuto dai genitori – “queste non sono affatto sufficienti a supplire la carenza di calore e i nostri figli e i docenti sono costretti a fare lezione vestiti come se andassero a sciare (alcuni hanno portato con loro anche delle coperte, ndr)“.

Dopo l’annuncio di un intervento risolutivo da parte del Comune, programmato però solo per le festività di fine anno (a partire dal 22 dicembre, la preoccupazione (e la rabbia) dei genitori è letteralmente esplosa, pretendendo dall’amministrazione “proposte concrete, di rapida attuazione e soprattutto di soluzione definitiva, per garantire a tutti gli alunni di frequentare la scuola in condizioni accettabili se non ottimali (e a norma), al momento assenti”.

E davanti alle richieste delle famiglie, un’azione concreta è arrivata proprio ieri da parte del Comune: la scuola sarà chiusa per le prossime 48 ore (ma forse l’intervento dei tecnici continuerà anche sabato e domenica) nella speranza di poter riaccendere regolarmente i termosifoni già da lunedì 4 dicembre.