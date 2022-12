Ripavimentato il primo tratto di Via Mazzini a Todi | In settimana riapertura - Tuttoggi

Nel frattempo le auto potranno continuare ad accedere a piazza del Popolo e piazza Garibaldi, come ormai avviene da un mese e mezzo a questa parte, da via San Carlo-via Cesia e Borgo vecchio. Da ricordare, inoltre, che nei giorni festivi e prefestivi si potrà usufruire gratuitamente della sosta al parcheggio con risalita meccanizzata di Porta Orvietana.

Nel corso dell’incontro si è proceduto, dopo l’esecuzione dei lavori nel tratto più complicato, causa l’assenza dei marciapiedi e la presenza di due cavidotti elettrici che hanno imposto precauzioni particolari, a pianificare le fasi successive, che saranno caratterizzate da un’accelerazione delle operazioni. Alla ripresa del cantiere, infatti, la ditta potrà procedere in contemporanea alla demolizione della vecchia pavimentazione e alla messa in opera della nuova, impiegando una maggiore forza lavoro e riducendo i tempi, visto anche il peggiore ammaloramento dei tratti che, non comporterà, come è stato invece per il primo tratto di via Mazzini, il recupero delle migliori vecchie lastre per un loro riutilizzo per manutenzioni puntuali in altre aree della città non oggetto dell’intervento. La presenza dei marciapiedi, infine, permetterà alla ditta di lavorare eliminando i tempi morti che hanno caratterizzato la prima fase, dove gli operai hanno dovuto realizzare barriere e passerelle mobili per alleviare il disagio di residenti e commercianti.

“La fase più complicata è alle spalle – commenta il Sindaco Antonino Ruggiano. L’immediato accesso alla piazza rimesso a nuovo costituisce già il miglior biglietto da visita per il Natale 2022, che ci auspichiamo possa essere all’altezza delle migliori aspettative”.