Riorganizzazione amministrativa Provincia di Terni: il progetto della presidente Pernazza - Tuttoggi

Viabilità, Edilizia scolastica, Polizia provinciale e fondi Pnrr al centro dell’attenzione

“I dirigenti – ha spiegato la presidente – saranno due: uno per l’area tecnico-patrimoniale; uno per quella giuridico-finanziaria. I risparmi derivanti dalla scelta di non sostituire il dirigente amministrativo Maurizio Agrò, ormai in pensione, consentiranno all’Amministrazione di avere ulteriori risorse per nuove assunzioni, e per operare al meglio in settori-chiave come Viabilità, Edilizia scolastica, Polizia provinciale, gestione dei fondi del Pnrr”.

In primo piano anche la valorizzazione del patrimonio immobiliare

Infine la presidente Pernazza ha sottolineato che nel contesto generale della riorganizzazione si inseriscono anche altre iniziative. Tra queste la valorizzazione del patrimonio immobiliare. A tale proposito, Laura Pernazza ha ricordato i bandi di progettazione già pubblicati per il complesso sportivo-didattico di Ciconia di Orvieto, l’area ex Globus Tenda di Terni, il collegamento viario tra la ex SS 79 (Terni-Marmore-Piediluco) e la Terni-Rieti, la riqualificazione dell’ex fonderia didattica dell’Istituto Tecnico-Tecnologico di Terni e la Rocca Albornoz di Piediluco.