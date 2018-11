Rione Spada, insediato il nuovo consiglio | Ricci priore

Si è insediato ieri sera il nuovo consiglio del Rione Spada. Sono stati eletti: Riccardo Ricci come Priore, Jonathan Spaziani e Lorenzo Sdei come Vice Priori, Michele Cesaretti come Economo e Marco Bizzarri come Segretario. In apertura di seduta, il nuovo Consiglio ha ricordato il Cav. Lucio Bocci, storico Priore del Rione, tributandogli un caloroso ricordo. Questo, infatti, è stato il primo insediamento di un nuovo Consiglio senza la sua presenza.

