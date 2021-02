Rifiuti, nuove regole Gesenu per i contagiati Covid

Per accelerare le procedure gli utenti possono contattare direttamente Gesenu senza attendere le comunicazioni di Asl e Comune

Gesenu, in conformità all’ordinanza Regione Umbria n.13, ha organizzato un servizio di raccolta dedicata dei rifiuti prodotti dalle utenze positive al Covid o in quarantena obbligatoria.

I dati delle utenze positive da servire, vengono trasmessi dalle Asl al gestore e ai Comuni. La Gesenu elabora le liste e provvede a contattare telefonicamente le utenze per comunicare loro le modalità di ritiro, il calendario di raccolta, l’eventuale supporto di prelievo al piano (solo per utenze condominiali).

I positivi al Covid possono contattare Gesenu

Il gestore del servizio pubblico di raccolta Gesenu spa, nell’ottica di contribuire al miglioramento continuo dei propri servizi erogati, anche in considerazione del numero sempre crescente di casi da gestire, ha ritenuto che in caso di positività al Covid 19, lo stesso utente potrà contattare direttamente Gesenu, attraverso la mail dedicata ufficioclienticovid@gesenu.it per comunicare lo stato di positività ed accelerare l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti dedicato.

Le regole da seguire per il confezionamento sono pubblicate sul sito di Gesenu al link http://www.gesenu.it/pagina/faq-emergenza-coronavirus.