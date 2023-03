Ricostruzione post sisma, partono i lavori in 2 chiese di Campello - Tuttoggi

Campello sul Clitunno: al via i lavori di recupero post sisma 2016 delle chiese di Santa Maria e di San Donato

A Campello sul Clitunno partono i lavori di ricostruzione post sisma su due chiese. A darne notizia è l’archidiocesi di Spoleto – Norcia. Si tratta di Santa Maria e di San Donato.

Nella giornata di giovedì 2 marzo, in particolare, sono stati consegnati i lavori per il recupero della chiesa di Santa Maria a Campello sul Clitunno, danneggiata dal sisma 2016. Verranno avviati a metà marzo, sono stati affidati direttamente dall’Archidiocesi alla ditta Betti S.p.A. di Preci e vengono eseguiti con fondi della Conferenza Episcopale Italiana e con propri dell’Archidiocesi derivanti dall’assicurazione. La chiesa presenta danni sulla facciata, negli altari interni, nelle cantorie, in sacrestia.