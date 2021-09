Ricostruzione, 55 milioni per 12 scuole di Spoleto: ecco quali - Tuttoggi

Pioggia di milioni del post sisma 2016 per le scuole di Spoleto. Finanziati interventi per 11 scuole, aumentato il contributo per quella di Eggi

Quasi 55 milioni stanziati per adeguare, migliorare sismicamente o ricostruire 11 scuole di Spoleto. Oltre ad un aumento del contributo per un’altra scuola già finanziata precedentemente, quella di Eggi. E’ quanto previsto da un’ordinanza del commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini in fase di pubblicazione, che ovviamente non riguarda solo la città del Festival.

Il piano – approvato dal Comitato istituzionale dell’Umbria, presieduto dall’assessore regionale Paola Agabiti – prevede infatti interventi su 53 scuole della regione, quasi la metà delle quali di proprietà della Provincia di Perugia. Il finanziamento totale sarà di 234.484.702 euro.

Al centro della misura economica non soltanto scuole finora non destinatarie di finanziamenti, ma anche alcune già finanziate con precedenti ordinanze del commissario straordinario alla ricostruzione per le quali il contributo viene aumentato.

L’elenco (indicato dal Comune di Spoleto guidato dal commissario straordinario Tiziana Tombesi) per quanto riguarda la città ducale prevede il finanziamento delle seguenti scuole:

Asilo Nido Il Girotondo – Miglioramento Sismico – € 1.520.000

– Miglioramento Sismico – € 1.520.000 Scuola Media “ A. Manzoni” – Miglioramento Sismico – € 6.080.000,00

– Miglioramento Sismico – € 6.080.000,00 Istituto d’arte Edificio San Domenico – Miglioramento Sismico – € 7.068.000

Edificio San Domenico – Miglioramento Sismico – € 7.068.000 Istituto d’arte “Leonardi” – Edificio Trinità palestra – Miglioramento Sismico – € 650.000

– Edificio Trinità – Miglioramento Sismico – € 650.000 Ipssart “De Carolis” Nuova sede San Paolo inter Vineas – Miglioramento Sismico – € 10.640.000,00

Nuova sede San Paolo inter Vineas – Miglioramento Sismico – € 10.640.000,00 Itcg “Spagna” – Edificio principale – Demolizione e ricostruzione – € 14.683.000

– Edificio principale – – € 14.683.000 Scuola Infanzia di Morro – Miglioramento Sismico – € 402.800

– Miglioramento Sismico – € 402.800 Scuola Infanzia / Primaria di San Giovanni di Baiano – Adeguamento Sismico – € 3.251.375

– Adeguamento Sismico – € 3.251.375 Scuola Primaria di “Villa Redenta” – Adeguamento Sismico – € 3.427.125

– Adeguamento Sismico – € 3.427.125 Scuola Primaria di Maiano – Sant’Anastasio – Adeguamento Sismico – € 1.933.250

– Adeguamento Sismico – € 1.933.250 Scuola Primaria XX Settembre – Miglioramento Sismico – € 5.168.000

– Miglioramento Sismico – € 5.168.000 Inoltre, è previsto un contributo di altri 100mila per la Scuola Infanzia di Eggi già finanziata precedentemente.

Insieme alle altre ordinanze relative alla ricostruzione post terremoto 2016, dunque, quest’ultimo piano consentirà di intervenire pressoché su tutte le scuole di Spoleto, di ogni ordine e grado, consentendo di avere edifici scolastici finalmente sicuri. Un’opportunità importantissima per la città di Spoleto, che aveva visto nel recente passato sfumare finanziamenti nel settore scolastico e che negli ultimi tempi ha visto altre scuole chiudere i battenti per motivi di sicurezza, come quelle di Beroide e San Giacomo.

Di certo l’intervento più significativo sarà quello dell’istituto commerciale e per geometri di viale Martiri della Resistenza. Per l’edificio di ragioneria, infatti, è prevista la demolizione e la Ricostruzione. Non è chiaro al momento invece se i circa 10 milioni destinati all’Alberghiero comprendano finalmente anche il recupero dell’area finora non utilizzata dell’ex convento; l’importo del contributo fa ben sperare in tal senso.

I tempi per gli interventi sulle scuole di Spoleto, ovviamente, non si preannunciano velocissimi, ma la certezza dei finanziamenti è finalmente un ottimo risultato per la città intera.