Richiedente asilo spacciava davanti al Duomo: arrestato dalla polizia

Arrestato uno spacciatore nel centro storico di Perugia. I poliziotti del posto di polizia hanno notato l’altra notte un giovane con atteggiamento sospetto sulle scalette del Duomo, in piazza IV Novembre. Alla vista degli agenti il giovane si mostrava visibilmente agitato; tale atteggiamento trovava giustificazione nel fatto che gli venivano trovate addosso venti bustine di marijuana, per un peso complessivo di oltre 40 grammi. Dosi tutte confezionate singolarmente e pronte per essere vendute.

Presso il domicilio dello straniero veniva rinvenuto ulteriore materiale occorrente al confezionamento. Il giovane è un gambiano 20enne, regolare sul territorio nazionale e beneficiario del programma di accoglienza come richiedente asilo. Lo straniero è stato quindi arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un intervento, sottolineano dalla Questura di Perugia, reso possibile grazie al’incremento del presidio del posto di polizia del centro storico disposto dal questore attraverso una riallocazione degli agenti in organico.

E sempre la polizia ha denunciato un marocchino 40enne, con vari precedenti in materia di droga e reati contro il patrimonio, non regolare sul territorio nazionale e sottoposto a misure cautelari disposte dal Tribunale di Perugia, trovato nei pressi della stazione Fontivegge con in tasca un coltello di 15 centimetri.

