 Schifani "L'accordo con la Rai farà crescere turismo ed economia della Sicilia" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Schifani “L’accordo con la Rai farà crescere turismo ed economia della Sicilia”

ItalPress

Schifani “L’accordo con la Rai farà crescere turismo ed economia della Sicilia”

Mar, 21/04/2026 - 00:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo siglato un accordo importantissimo con la Rai che porterà le bellezze della nostra isola direttamente nelle case di milioni di persone in Italia e nel mondo, e tutto questo per due anni. Immaginate la Sicilia protagonista in programmi seguitissimi come Uno Mattina, Geo, Linea Verde, Ballando con le Stelle”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un videomessaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook. “Ma non è tutto. Il prossimo Capodanno 2026 la trasmissione ‘L’anno che verrà’ andrà in onda direttamente da Palermo, e anche il Capodanno 2027 sarà siciliano. Questo è un vero e proprio biglietto da visita che presentiamo con orgoglio. Noi vogliamo mostrare a tutti la nostra storia, la nostra cultura, le nostre bontà gastronomiche e l’umanità del popolo siciliano. Io sono convinto che questa collaborazione con la Rai farà crescere ancora di più il turismo e l’economia, rafforzando così l’immagine della Sicilia come terra di accoglienza e di bellezza”, ha concluso. vbo/mca1
(Fonte video: Profilo Facebook Renato Schifani)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!