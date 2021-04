Reparto maxillofacciale chiuso, scatta la petizione online

Quasi mille firme per la richiesta della riapertura del reparto

Quasi mille firme raccolte per la riapertura del reparto maxillofacciale dell’ospedale di Foligno. La richiesta arriva dal signor Fausto Giucca, lanciata online e diretta alla presidente della Regione, Donatella Tesei.

Quasi mille firme

Il problema, che racconta lo stesso Giucca sui social, è che per suo figlio, già alle prese con un problema di salute mentale, quando si trova a far fronte ad un mal di denti, diventa veramente difficile. “A mio figlio fanno male i denti e per curarli od estrarli o per qualsiasi altra cosa deve essere completamente anestetizzato; oltretutto è anche difficilissimo farlo spostare per portarlo in ospedale ma, in un modo o nell’altro, bene o male siamo sempre riusciti a farlo insieme a mia moglie“.

Il racconto

“L’altro giorno sono andato dal medico di famiglia per farmi fare l’impegnativa che puntualmente ha fatto; con mia meraviglia, andando a prenotare al cup mi è stato riferito che il reparto non c’è più e che dovrei prendere appuntamento all’ospedale di Perugia. Osservando tutta la prassi per l’appuntamento passerebbero diverse settimane ed oltretutto, mi è stato detto che operano solo ed esclusivamente se il figlio si “strappa i capelli” dal dolore“, ha proseguito Giucca.

“Come faccio a portarlo a Perugia?”

“Come faccio a portarlo a Perugia se non mi si muove? Perchè a Foligno hanno tolto quel reparto? Comunque sia, il reparto non serve solo per i ragazzi come mio figlio ma a tutta la cittadinanza e spero che quest’ultima risponda bene alla petizione in quanto è un diritto di tutti essere curati!“.