Remo Venturi, il campione di moto al traguardo dei suoi 95 anni - Tuttoggi

Da quel momento la passione, l’impegno e la carriera di Remo non si fermeranno più. Sempre in sella alle prestigiose moto Morini, Mondial, MV Augusta, Bianchi, Benelli e Gilera è stato campione d’Italia nel 1953 (Mondial 125cc) ed è salito su oltre 20 podi mondiali tra gli anni 50 e 60 qualificandosi vice campione del mondo nel ’59 e nel ’60 (MV 500cc).

Un campione con doti che sono sempre andate ben oltre quelle sportive. Una persona capace, umile e generosa nell’aiutare e nel condividere il proprio sapere. Qualità che nel tempo continuano ad essergli riconosciute con premi e occasioni di celebrazione come quello che proprio per questo suo 95esimo compleanno gli ha voluto organizzare la Moto Bianchi nella sua Spoleto.

Un momento dei festeggiamenti per i 95 anni di Remo Venturi

Ma in questo ambito traguardo, tra i tanti auguri ricevuti ce n’è stato uno ancora più speciale: quello arrivato a Remo niente di meno che dalla Regina Elisabetta II d’Inghilterra, su carta intestata del Castello di Windsor.

“La Regina desidera ringraziarvi per la lettera in cui raccontate a Sua Maestà del vostro buon amico Remo Venturi, che il 21 aprile festeggerà il suo 95° compleanno e Le chiedete di inviargli un messaggio personale”.

Così si legge nella lettera firmata dalla Dama di Compagnia di Elisabetta II, in risposta al signor Paolo Binarelli (ex pilota) e signora, che hanno intercesso per gli auguri.

“Come sono sicuro che capirete, a causa del gran numero di richieste che riceve, Sua Maestà ha una regola rigorosa di inviare le congratulazioni ai suoi sudditi solo quando raggiungono il loro 100° compleanno.

Tuttavia, la Regina si è interessata nel sapere del signor Venturi e dei suoi successi come pilota di moto e commossa di sapere che volete rendere il suo compleanno memorabile”.

Anche se Sua Maestà non è in grado di esaudire ciò che avete chiesto, spero che il 21 aprile sia un giorno molto felice per il signor Venturi e sono a ringraziarla per il suo pensiero nei confronti della Regina in questo momento, che è molto apprezzato”.

Al campione e orgoglio spoletino, giungano anche i più sentiti auguri della redazione di TuttOggi.info – Credits foto: gruppo FB “Remo Venturi“