Rapina ai danni di una signora: individuati i responsabili

Per i due misure cautelari ai domiciliari e obbligo di dimora

Individuati i responsabili di una rapina ai danni di una signora, avvenuta in strada a Foligno lo scorso dicembre. Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto ed applicativa di misure cautelari a carico dei due autori.

L’episodio aveva avuto quale vittima una donna che era stata avvicinata da uno degli indagati che l’aveva aggredita strappandole la borsa e procurandole un trauma distrattivo alla spalla destra guaribile in 10 giorni. In quel frangente, il secondo indagato, pur non partecipando attivamente alla rapina, era intervenuto subito dopo, apparentemente per aiutare la signora, ma, di fatto, per ostacolare l’inseguimento del suo complice, il quale, infatti, era riuscito a guadagnare la fuga.