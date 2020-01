Raccolta differenziata, ritiro regolare in centro per San Ponziano - Tuttoggi

La Vus informa che in occasione del patrono di Spoleto San Ponziano, martedì 14 gennaio il Centro di raccolta di Spoleto, a Santo Chiodo, resterà chiuso. Tutti gli altri centri di raccolta osserveranno l’orario previsto.

Per la raccolta differenziata per il Comune di Spoleto, la Valle Umbra Servizi Spa garantirà, comunque, il servizio previsto per il centro storico.