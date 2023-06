Quintana, rivive la sfida al Campo | La diretta | Le foto

Campo de li giochi delle grandi occasioni per la prima vera Giostra che torna al 100 per cento

Giostra delle grandi occasioni, “Quintana della normalità”, come l’ha definita il presidente Metelli, la Sfida di giugno con il cartellone degli eventi tornato al gran completo. Giostra condita anche dalle polemiche della vigilia, con la rissa dopo le prove ufficiali e l’azzoppamento del Rione Cassero, dato tra i favoriti con il Pertinace Luca Innocenzi, autosospesosi prima e poi fermato dal Daspo del questore per tutto l’anno.

I binomi e l’ordine di partenza

Ecco dunque che i Rioni si presentano di fronte al Dio Marte con questo quadro e in questo ordine: Cassero con Marco Diafaldi su Gungio, Giotti con Massimo Gubbini su Daytona Man; Morlupo con Alessandro Candelori su Franceschina; Badia con Lorenzo Melosso su Field Over the Sea (cambio di programma last minute, l’annunciato era Texas Cactus); Contrastanga con Daniele Scarponi su Temesvar; Pugilli conNicholas Lionetti su Run To Me; Ammanniti: Mattia Zannori su Non succederà più; La Mora: Luca Morosini su You are My Boy; Spada: Tommaso Finestra su Romantic Walk; Croce Bianca: Pierluigi Chicchini su Sopran Hadley. Da segnalare l’esordiente Morosini per La Mora, che ha voluto credere sul giovane cavaliere folignate appena uscito da master per cavalieri organizzato dall’Ente Giostra. Due i faentini: Lionetti e, dopo l’arrivederci di Innocenzi, anche Diafaldi.

Gli ultimi vincitori

L’ultimo vincitore è Massimo Gubbini che, a settembre 2022, portò a casa il Palio per il Giotti in sella ad Anna Aurora. A giugno dello scorso anno il Badia con Lorenzo Melosso e Look Amazing. Prima le quattro vittorie del Cassero con il ‘Cannibale’, Luca Innocenzi.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti della serata: gli onorevoli Elisabetta Piccolotti e Letizia Giorgianni, la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, il Questore Giuseppe Bellassai, il cerimoniere pontificio Antonietti, il generale Spanò, comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. Il generale Iorio, comandante Carabineri dell’Umbria. Tutti gli assessori, i sindaci, Landrini, Titta, Gubbiotti, il sindaco di Muccia, Valentini, Gareggia, Marco Rotoni di Servigliano e Chianciano. La neo presidente della Fondazione Carifol Monica Sassi. I vertici delle forze dell’ordine, la dirigente della Regione Antonella Tiranti, il Governatore del distretto del Rotary Umbria – Marche.