Quintana, torna la magia del Corteo storico

Sfileranno le onorevoli Catia Polidori e Francesca Peppucci

Torna la magia del Corteo Storico, uno dei momenti culmine della Giostra della Quintana. Domani sera Foligno si calerà nell’epoca Barocca con il suntuoso corteo delle rappresentanze rionali che percorrerà le vie del centro storico, già colorate dalle bandiere dei 10 Rioni.

Le allegorie

Il corteo di sabato si preannuncia particolarmente spettacolare. La sfilata sarà aperta “dall’allegoria della fortuna” interamente realizzata dalla Commissione Artistica dell’Ente Giostra ed interpretata da Rachele Franquillo. Ma tante sono, anche, le “sorprese” preparate dai dieci Rioni che andranno ad arricchire un corteggio che si preannuncia come uno dei più coinvolgenti degli ultimi anni. In particolare, si segnalano “l’allegoria della vittoria” realizzata dal Rione Giotti e le allegorie di “Atena, le sue virtù e le fasi lunari” e della “Perseveranza, Pazienza e Prosperità”, allestite rispettivamente dai Rioni Spada e Contrastanga

Polidori e Peppucci ospiti

Gradite ospiti del corteo saranno le Onorevoli Catia Polidori e Francesca Peppucci che proveranno l’emozione di calarsi in abiti barocchi. Torneranno in Corteo Storico, anche, i componenti della Giunta Comunale che accompagneranno il sindaco Stefano Zuccarini.

Ad impreziosire il Corteo Storico con la sua bellezza ci sarà, ancora una volta, la Madrina Ufficiale della Quintana Federica Moro che indosserà il nuovo abito realizzato dalla sartoria Menghini.

Il percorso

Il Corteo delle rappresentanze rionali prenderà il via alle 21.45 con partenza da piazza del Grano, per procedere poi in via XX Settembre, piazza San Giacomo, via Meneghini, largo Volontari del Sangue, via Gentile da Foligno, piazza Faloci Pulignani, largo Carducci, piazza della Repubblica, via Gramsci, piazza San Domenico, via Mazzini, Corso Cavour, via Oberdan, via Umberto I, via Garibaldi, largo Carducci e, di nuovo, piazza della Repubblica. Alle 23 è prevista la suggestiva cerimonia dell’Arruolamento dei cavalieri. In questo contesto ci sarà il tradizionale momento della benedizione dei cavalieri. A chiudere l’evento sarà la lettura del Bando di Giostra interpretato da Claudio Pesaresi.