Quintana, l’Ente Giostra a cena con le Giunte di Foligno e Norcia

Visita a palazzo Candiotti per l’amministrazione comunale di Norcia che in un momento conviviale ha incontrato il direttivo dell’Ente Giostra e la giunta del Comune di Foligno.

In vista della Giostra di domenica 6 ottobre è stato organizzato un incontro preparatorio all’evento. A fare gli onori di casa il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli, che ha ribadito lo spirito di questa Giostra Straordinaria, ovvero, quello di far sentire alla comunità nursina la vicinanza e la solidarietà del mondo della Quintana.

Il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, ribadendo il pieno sostegno dell’amministrazione comunale alla Giostra della Solidarietà, ha riconfermato lo spirito di fratellanza che ormai lega Foligno a Norcia.

Toccante l’intervento del sindaco di Norcia Nicola Alemanno che, con parole che hanno emozionato tutti i presenti, ha ringraziato la Quintana è tutta la città di Foligno per l’iniziativa intrapresa, sottolineando l’importanza della Giostra della Solidarietà nel rafforzare lo spirito di rinascita della propria comunità, così come fece la Quintana del 98 per la città di Foligno.

