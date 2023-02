Quintana, tornano i classici: Fiera, Cena e Gareggiare dei convivi

Il ritorno della “Fiera dei Soprastanti”

Per il 2023 è stato previsto il ritorno della “Fiera dei Soprastanti”. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, Foligno tornerà a rivivere le atmosfere del grande mercato barocco che si svolgeva per due mesi in città già dal XV secolo.

La Cena Grande

Quella del 2023 sarà un’edizione della Giostra della Quintana che potrà vedere il ritorno di altre importanti manifestazioni che hanno segnato gli ultimi vent’anni della nostra Festa. L’edizione della Sfida tornerà ad essere “aperta” dalla Cena Grande che si svolgerà il primo giugno. Il momento conviviale che coinvolgerà tutta la città avrà il sapore della “cena propiziatoria” per la tenzone cavalleresca che di lì a qualche giorno, al “Campo de li Giochi”, appassionerà la città ed infiammerà ogni quintanaro dei dieci Rioni. Dal 2 al 16 giugno apriranno i battenti le Taverne rionali, con lo stop del giorno 4 quando al “Campo de li Giochi” si svolgeranno le prove ufficiali in vista della giostra del 17.

Gareggiare dei convivi

Altro ritorno atteso sarà quello del “Gareggiare dei Convivi”, i dieci Rioni, cinque a giugno e cinque a settembre, torneranno a sfidarsi nell’affascinate riproposizione di un fastoso banchetto barocco.