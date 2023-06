Quintana, i binomi schierati al Campo

Conto alla rovescia per la "Sfida" di giugno: spettacolo in notturna da sold out

Mancano, ormai, poche ore alla “Giostra della Quintana” di sabato, quando , finalmente sarà Quintana vera. Questi sono i binomi che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbero scendere in campo per sfidare il Dio Marte:

1° Cassero: Marco Diafaldi su Gungio;

2° Giotti: Massimo Gubbini su Daytona Man;

3° Morlupo: Alesandro Candelori su Franceschina;

4° Badia: Lorenzo Melosso su Texas Cactus;

5° Contrastanga: Daniele Scarponi su Temesvar;

6° Pugilli: Nicholas Lionetti su Run To Me;

7° Ammanniti: Mattia Zannori su Non succederà più;

8° La Mora: Luca Morosini su You are My Boy;

9° Spada: Tommaso Finestra su Romantic Walk;

10° Croce Bianca: Pierluigi Chicchini su Sopran Hadley