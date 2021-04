Quattro 20enni in trasferta a Spoleto per lo spaccio, due arresti e due denunce - Tuttoggi

I 4 giovani provenivano da Nocera Umbra e Foligno, tutti in una sola auto. La droga trovata addosso a due di loro ha fatto scattare le misure cautelari

In quattro a bordo di un’auto dall’andamento incerto e strano, nel centro storico di Spoleto. Non potevano certo non insospettire la pattuglia della Polizia che, durante gli ordinari controlli del territorio, ha subito intimato l’Alt alla vettura sospetta.

Da subito è emerso che i 4 giovani non erano spoletini: il proprietario del veicolo ed un secondo passeggero erano infatti del comprensorio di Nocera Umbra mentre gli altri due residenti del folignate. Nessuno di loro è comunque stato in grado di dare un valido motivo per la loro presenza in città.

Le ulteriori verifiche degli agenti sono arrivate a scoprire numerosi precedenti, in materia di stupefacenti, per 3 dei quattro giovani (in due con l’obbligo di firma e presentazione negli uffici di Polizia): un 21enne italiano, un 19enne e un 20enne di origini albanesi e infine un 22enne cittadino tunisino.

Dopo la perquisizione personale è saltata fuori anche la droga, trovata addosso a due di loro, per un totale complessivo di circa 55 grammi di hashish e circa 7 di marijuana (in parte già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio). Sono stati rinvenuti anche 150 euro in banconote e un piccolo bilancino elettronico di precisione con evidenti residui di sostanza resinosa.

Due ragazzi, rei di aver nascosto addosso la droga, il bilancino e il denaro, sono stati arrestati, mentre gli altri due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Questa mattina (sabato 24 aprile) il giudice ha convalidato gli arresti. Inoltre, a carico di tutti e quattro, sono state elevate sanzioni per la violazione della normativa anti Covid e saranno avviate le procedure per l’adozione del provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio per vietare loro il ritorno a Spoleto fino ad un massimo di 3 anni.