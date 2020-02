Pugile muore in palestra, dramma a Terni - Tuttoggi

Un malore fatale non ha lasciato scampo a un pugile di 38 anni che è deceduto nel pomeriggio di oggi mentre si trovava in palestra. Secondo quanto è stato possibile apprendere l’atleta si trovata nella struttura dell’Accademia Pugilistica di via Pettini, quando è stato colto da un improvviso malore.

L’uomo si è accasciato a terra privo di sensi e subito è scattato l’allarme. Sul posto si è portato un equipaggio del 118 per i soccorsi del caso, ma ogni tentativo di rianimare l’atleta è risultato inutile. Sul posto anche i Carabinieri e il giudice di turno.

L’uomo era un tifoso della Ternana e ha lasciato grande dolore tra i supporters rossoverdi in viaggio verso Reggio Calabria per la trasferta di questa sera; Curva Nord, Intaccati e Centro coordinamento Ternana club: “Purtroppo una notizia funesta ci ha raggiunti fin qui a Reggio Calabria. In segno di rispetto e di lutto per la scomparsa di un carissimo amico tifoso delle nostre amate Fere, pur essendo una partita importantissima ai fini del delicatissimo prosieguo del campionato, è stato deciso di non esporre striscioni o vessilli rossoverdi. In segno di lutto e di rispetto per la precoce scomparsa di un nostro carissimo fratello”