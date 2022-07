Prosegue la collaborazione del Lirico Sperimentale con il Comune di Spoleto - Tuttoggi

Un pubblico davvero generoso, che non si è risparmiato nell’applaudire i giovani artisti, che hanno interpretato arie d’opera tratte dal repertorio di W. A. Mozart, di G. Donizetti, di G. Puccini, di G. Verdi e di G. Rossini. Al termine del Concerto non poteva mancare la foto di rito che ha immortalato le nuove leve del mondo operistico accanto ai rappresentanti delle Associazioni, che all’unisono hanno rinnovato la loro promessa di ripopolare i teatri che ospiteranno gli spettacoli previsti nel cartellone della 76ma Stagione.

Domenica 17 luglio 2022, lo Spazio Arena Collicola, cornice di impagabile bellezza, è stato il luogo deputato a ospitare il secondo Concerto “Spoleto Soirée” inserito nella programmazione estiva “Accade d’estate a Spoleto” nell’ambito del progetto “Cantare l’Opera” sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Umbria in collaborazione con il Comune di Spoleto. Sul far del tramonto, le voci dei giovani cantanti hanno allietato i turisti e i residenti che sono intervenuti anche questa volta in massa, dimostrando un affetto particolare per gli accadimenti proposti dal Teatro Lirico Sperimentale. “Sin dall’infanzia ho ricordi legati alla storia dello Sperimentale”, confessa l’Avvocato Roberto Calai, ospite del Concerto insieme a sua moglie, la pianista Simona Granelli. I Cantanti del 76mo Corso di Avviamento al debutto, tenaci più che mai nell’affrontare la poderosa mole di Concerti che precedono la stagione, si sono esibiti interpretando arie tratte dalle più celebri opere mozartiane. Il “miracolo che Dio ha fatto nascere a Salisburgo” – così il padre Leopold era solito definire W. A. Mozart – sembra dunque essere il fil rouge degli appuntamenti del Teatro Lirico Sperimentale fino alla chiusura della Stagione con l’allestimento del Don Giovanni diretto da Henning Brockhaus e affidato musicalmente alla bacchetta di Salvatore Percacciolo.

Un altro momento di grande emozione per i giovani cantanti è stato l’intervento realizzato all’interno della Galleria Poli d’Arte il giorno 15 luglio 2022.

L’incisiva attività del Lirico proseguirà a vele spiegate con le prossime date di “Spoleto Soirée” presso lo Spazio Arena Collicola giovedì 21 luglio alle ore 19, sabato 30 luglio alle ore 21 (in occasione della serata di gala del Festival delle Regioni presso il Teatro Caio Melisso) e giovedì 4 agosto alle ore 21 e, immancabilmente, con la 76ma Stagione Lirica di Spoleto e dell’Umbria. L’ingresso per i Concerti sarà libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Al pianoforte i maestri Carolina Benedettini e Minjeong Kim accompagneranno le giovani voci di Elena Antonini soprano, Veronica Aracri mezzosoprano, Sara Cortolezzis soprano, Oronzo D’Urso tenore, Elena Finelli soprano, Maria Stella Maurizi soprano, Alessia Merepeza soprano, Davide Peroni baritono, Giacomo Pieracci basso, Matteo Lorenzo Pietrapiana baritono, Davide Romeo baritono, Elena Salvatori soprano, Antonia Salzano mezzosoprano e Roberto Manuel Zangari tenore.

Per visionare il Programma della Stagione e acquistare i biglietti, https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022/

Oppure è possibile recarsi direttamente al punto vendita di Spoleto:

– Tabaccheria CMB piazza della Vittoria n. 24 06049 Spoleto Tel. 0743.47967;

Per informazioni: Tel. 0743.222889 / 338.8562727 / 0743.221645