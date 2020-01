Pronti a partire lavori di rifacimento marciapiede, senso unico in via Matteotti - Tuttoggi

Da lunedì 13 gennaio 2020, a Gubbio, inizieranno i lavori di rifacimento del marciapiede di Via Matteotti, nell’ambito del progetto “Percorsi sicuri casa-scuola”.

L’installazione del cantiere, la cui permanenza è stimata intorno ai 30 giorni, causerà un restringimento della carreggiata, che renderà necessaria l’istituzione del senso unico in via Matteotti in uscita da Largo di Porta Marmorea. Pertanto l’accesso in Piazza Quaranta Martiri sarà possibile da Via Perugina e da Via Campo di Marte.