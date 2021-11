Primo Consiglio dell’era Secondi, Bacchetta Presidente | I 24 consiglieri - Tuttoggi

Dopo 11 anni di governo Bacchetta è ufficialmente iniziata oggi (8 novembre) l’era di Luca Secondi come sindaco di Città di Castello. Nel primo Consiglio comunale tifernate ha infatti avuto luogo l’insediamento del primo cittadino, dei 7 assessori della giunta e dei 24 consiglieri che comporranno l’assise per i prossimi 5 anni.

A svolgere temporaneamente il ruolo di Presidente in qualità di consigliere anziano Grazia Giorgi (Pd): “Oggi comincia una nuova legislatura – ha detto – auspico che la campagna elettorale sia finita e che le forze collaborino. E’ il momento di passare dalle parole ai fatti” ha concluso augurando “buon lavoro”.

Come annunciato da tempo, nonostante la proposta delle opposizioni, ad essere eletto presidente del Consiglio con 16 voti (5 per Serafini e 4 bianche) è stato Luciano Bacchetta. “Saro imparziale – ha detto l’ex sindaco – se avrò qualcosa da dire la dirò. Non sarò certo io a favorire o sfavorire qualcuno”, Vicepresidente sarà invece Filippo Schiattelli.

Il giuramento del sindaco

Appena dopo il giuramento Luca Secondi ha dichiarato che “il rispetto reciproco sarà fondamentale, a partire dalla separazione dei ruoli di ognuno“. Il sindaco ha poi annunciato che “non sarà questa l’occasione per definire linee di mandato ma per ribadire i nostri punti più importanti: economia, sanità e infrastrutture. A proposito di quest’ultime l’assessore regionale Melasecche il 22 novembre firmerà l’affidamento della gestione della Piastra logistica, la prima che partirà in Umbria grazie alla disponibilità di un imprenditore tifernate“. Secondi ha poi concluso ringraziando tutte le forze politiche che lo hanno appoggiato e, soprattutto, i suoi genitori in prima fila.

I 24 consiglieri comunali

Maggioranza (15 seggi)

Partito Democratico (8 consiglieri)

Maria Grazia Giorgi

Gionata Gatticchi, capogruppo

Domenico Duranti

Massimo Minciotti

Roberto Brunelli

Alessandra Forini

Federico Bevignani

Monia Paradisi

Socialisti per Città di Castello (4 consiglieri)

Luciano Bacchetta

Luigi Gennari

Ugo Mauro Tanzi

Loriana Grasselli, capogruppo

Lista Luca Secondi sindaco (3 consiglieri)

Claudio Serafini

Fabio Bellucci

Rosanna Sabba, capogruppo

Opposizione (9 seggi)

Unione Civica Tiferno (2 consiglieri)

Filippo Schiattelli, capogruppo

Luciana Bassini

Castello Cambia (1 consigliere)

Emanuela Arcaleni

Lega (1 consigliere)

Valerio Mancini

Civica Marinelli Sindaco (1 consigliere)

Roberto Marinelli, capogruppo

Silvia Norgiolini

Fratelli d’Italia (2 consiglieri)

Elda Rossi, capogruppo

Riccardo Leveque

Castello Civica (1 consigliere)