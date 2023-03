E’ primavera anche al museo Malakos, si risvegliano le lumache “giganti”

Non solo conchiglie nel museo malacologico privato più grande d’Europa, le lumache “Acha” e le altre chiocciole africane sono uscite dal guscio

Il risveglio delle lumache “giganti”. La primavera esplode al museo Malakos, la collezione privata di conchiglie più grande d’Europa (con circa 600mila esemplari catalogati), che annovera anche una folta schiera di animali viventi nelle sue sale, ultime arrivate le tartarughe d’acqua dolce che con l’innalzamento delle temperature e le giornate allungate, mostrano molto più appetito.

Negli acquari, i pesci e le chiocciole d’acqua depongono sempre più uova e le “Achatine”, lumache di terra decisamente extra large (possono arrivare ad oltre 35 cm di lunghezza), si sono risvegliate. Dopo un breve svernamento, infatti, sono uscite dal guscio ed hanno iniziato ad esplorare il terrario in lungo e in largo. Le piccole nuove nate hanno iniziato a divorare frutta e verdura fresca, oltre agli ossi di seppia per produrre un nuovo guscio forte e resistente. Ma tra i nuovi arrivi al museo ci sono anche gli insetti foglia, piccoli insetti mimetici che si fingono foglie nel comportamento e nell’aspetto, difficilissimi da distinguere tra la vegetazione del terrario e individuabili solo da un occhio attento.