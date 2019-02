Previsioni per l’8 febbraio, stabile per l’intera giornata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi

Umbria

Condizioni di tempo stabile per l’intera giornata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nella mattinata su tutta la regione, maggiori schiarite al pomeriggio; tempo asciutto anche in serata con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi.

Nazionale

Tempo stabile al mattino al nord Italia ma con nubi irregolari sulla Liguria, Emilia e sul Piemonte, sole prevalente sulle altre regioni. Durante il pomeriggio e la serata si rinnovano le condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni.

Bel tempo anche al Centro Italia ma con nubi irregolari al mattino specie sulla Toscana, Umbria e Lazio. Anche al pomeriggio e in serata il tempo rimarrà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali ma con nubi in transito specie sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia. Da segnalare soltanto possibili piogge in Appennino durante la serata. Più soleggiato in Sardegna.

Temperature in aumento su tutte le regioni.

Www.centrometeoitaliano.it

