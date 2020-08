Previsioni per l'11 agosto, sereno al mattino - Tuttoggi

Umbria

Tempo asciutto al mattino su tutti i settori con cieli sereni mentre al pomeriggio ci attendiamo un po’ di nuvolosità in sviluppo con isolati fenomeni specie a ridosso dell’Appennino e al confine con il Lazio. Si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque in serata.

Nazionale

AL NORD



Nubi sparse al mattino sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni. Aumento dell’instabilità al pomeriggio con acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sull’Appennino, tra la sera e la notte possibile sconfinamento dei fenomeni anche sulle pianure di Nord-Est.



AL CENTRO



Tempo stabile al Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Locali e brevi acquazzoni solo tra Lazio e Abruzzo. Ampie schiarite in serata e nottata su tutti i settori.



AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Locali fenomeni al pomeriggio sui settori interni di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, sole prevalente altrove. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque in serata.



Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

www.centrometeoitaliano.it