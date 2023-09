Previsioni per il 19 settembre, nuvolosità in transito e isolati piogge sui rilievi - Tuttoggi.info

Poche variazioni nel pomeriggio, salvo isolati fenomeni sui rilievi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di stabilità a

Umbria

Nuvolosità in transito al mattino alternata a schiarite su tutta la regione ma senza fenomeni associati. Poche variazioni nel pomeriggio, salvo isolati fenomeni sui rilievi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di stabilità con nubi sparse e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con piogge sparse sul Triveneto. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle Alpi centro-orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo nuovamente stabile con cieli velati su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Appenninici, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità alta in transito ovunque. Al pomeriggio locale instabilità tra Campania e Molise, tempo invariato altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo stabile e cieli poco nuvolosi.

Temperature minime in diminuzione al nord, in rialzo al centro-sud. Massime stazionarie o in lieve calo ovunque.

Www.centrometeoitaliano.it