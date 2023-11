Previsioni per il 14 novembre, nuvole in transito mattina e pomeriggio - Tuttoggi.info

Tempo asciutto. In serata e nottata non sono previste variazioni di rilievo con molti addensamenti anche bassi.

Umbria

Molte nuvole in transito su tutta la regione, localmente anche basse e compatte, sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto. In serata e nottata non sono previste variazioni di rilievo con molti addensamenti anche bassi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio ancora nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata isolate precipitazioni sui settori di confine, ancora nubi basse sui settori pianeggianti.

AL CENTRO

Tempo stabile ma con molte nubi tra Toscana e Umbria, variabile altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori. In serata attesi cieli coperti specie sulla Toscana dove sono previste delle piogge nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne; da segnalare qualche apertura tra Puglia, Calabria e Sicilia. Nessuna variazione prevista tra serata e nottata.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

