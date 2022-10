Previsioni per il 1° novembre, nubi sparse ma tempo asciutto - Tuttoggi

Al mattino cieli a tratti coperti, con deboli piogge sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito con precipitazioni tra Liguria ed arco Alpino. In serata ancora qualche residua pioggia sulla Liguria; ancora molto nuvoloso sui restanti settori.

AL CENTRO

Beltempo al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio nuvolosità in aumento specie sulla Toscana, poco nuvoloso altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli generalmente poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio ancora tempo del tutto asciutto, senza particolari variazioni. In serata stabilità diffusa su tutti i settori, con maggiore nuvolosità attesa sulla Sardegna.

Temperature minime in calo al nord e sulla Sardegna, stabili o in aumento al centro-sud; massime in diminuzione al centro-nord, stazionarie o in lieve aumento al sud.

Www.centrometeoitaliano.it