Previsioni meteo 16 giugno, possibili acquazzoni nel pomeriggio - Tuttoggi

Al mattino velature in transito al nord-ovest, tanto sole altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’arco Alpino orientale e in Appennino, nessuna variazione sui restanti settori. In serata residue piogge su Trentino e Friuli; asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con qualche addensamento sui settori Tirrenici. Al pomeriggio piogge e temporali in Appennino, asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle zone Appenniniche, localmente intensi tra Campania e Basilicata; asciutto e soleggiato altrove. In serata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime in lieve calo al nord; stabili o in aumento al centro-sud. Massime in aumento al nord; stazionarie o in lieve calo al centro-sud.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos