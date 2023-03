Previsioni meteo 15 marzo, che tempo farà in Umbria

Al mattino tempo instabile con piogge sparse tra Emilia Romagna e Pianura Padana orientale, neve in Appennino fin verso gli 800 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio residue piogge tra Romagna e Friuli, per lo più soleggiato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo con neve oltre i 1100-1300 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni in Abruzzo con neve oltre i 1200 metri, poco nuvoloso altrove. In serata residui fenomeni sull’Appennino con neve fin verso gli 800 metri, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse su regioni peninsulari e Sicilia settentrionale, sereno su Sardegna e resto della Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residue piogge su Puglia e Molise, con neve fino a 800-900 metri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos