Previsioni meteo 14 luglio, nuvole ma tempo asciutto in Umbria - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria ed in Italia per la giornata di domani, 14 luglio 2021, a cura di Centrometeoitaliano.it

Le previsioni del tempo in Umbria

Condizioni di tempo stabile nella giornata con nuvolosità irregolare su tutti i settori al mattino e al pomeriggio senza fenomeni associati; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno.

La situazione in Italia

AL NORD

Forte instabilità al settentrione: al mattino piogge sparse e temporali; variabilità asciutta su Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su tutte le regioni specie sui rilievi, più asciutto sulla pianura padana. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino instabile sulla Toscana con piogge e temporali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo stabile ovunque con cieli sereni poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, maggiore nuvolosità sulla Sardegna con piogge sui settori orientali. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli sereni e addensamenti sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime e massime in diminuzione.

