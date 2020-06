Presidente Tesei colta da malore durante cerimonia in diretta Facebook: video

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, è stata colta da malore domenica intorno alle 13 mentre stava partecipando a Preci alle celebrazioni per la festa del patrono. La governatrice si è accasciata a terra durante il discorso del sottosegretario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini.

Il tutto è avvenuto mentre era in corso la diretta Facebook trasmessa dal sindaco di Preci, Massimo Messi, subito interrotta dopo il malore occorso alla Tesei. La presidente si è subito ripresa, ma è stata trasportata in ospedale, a Spoleto, per accertamenti.

Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei colta da malore TuttOggi sur Dimanche 7 juin 2020

La cerimonia a Preci

La governatrice dell’Umbria era accompagnata in Valnerina dall’assessore regionale Paola Agabiti. Le celebrazioni per la Madonna della Pietà erano iniziate al centro Caritas con la messa presieduta dall’arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo.

Malore di Tesei durante il discorso di Legnini

Quindi è seguito un sopralluogo al centro storico terremotato. Presenti le massime autorità regionali (la presidente Tesei ma anche il prefetto di Perugia, Sgaraglia, come pure la senatrice Valeria Alessandrini, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine ed alcuni sindaci della Valnerina) ma anche il commissario straordinario alla ricostruzione, Legnini.

Proprio mentre era in corso il discorso di quest’ultimo, la Tesei ha accusato il malore, forse dovuto ad un improvviso calo di pressione. E’ stata subito soccorsa dai presenti e poi dal personale medico del 118 che l’ha trasportata in ospedale per monitorare le sue condizioni di salute.

Accertamenti all’ospedale di Spoleto, Tesei “Solo sbalzo di pressione”

All’ospedale “San Matteo degli Infermi” Donatella Tesei in queste ore è sottoposta a vari esami medici che non avrebbero mostrato nessuna situazione di rilievo. La stessa governatrice ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute attraverso la senatrice Alessandrini, presente a Spoleto insieme all’assessore regionale Agabiti.

“Donatella Tesei sta bene, – spiega Valeria Alessandrini – le sue condizioni non destano preoccupazione. La presidente mi ha chiesto di rassicurare tutti sulle sue condizioni si è trattato solo di uno sbalzo di pressione dovuto probabilmente al caldo. Dopo aver svolto tutti gli accertamenti del caso, siamo sicuri potrà tornare presto a casa”.

All’ospedale di Spoleto è presente anche il figlio della presidente della Regione, oltre al sindaco della città ducale, Umberto de Augustinis. Fuori dal pronto soccorso anche i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Nelle prossime ore Donatella Tesei dovrebbe essere dimessa.

(aggiornamenti in corso)