Malore Donatella Tesei, Bianconi: “Manca primo soccorso in Valnerina”

Il malore occorso alla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei riapre le polemiche sui servizi sanitari in Valnerina. A sollevare di nuovo la questione è il consigliere regionale di minoranza Vincenzo Bianconi.

Nel fare i “più sinceri auguri di pronta ripresa alla Presidente Tesei, che oggi durante la celebrazione del Patrono di Preci ha avuto un mancamento”, Bianconi, in un post su Facebook, osserva che “purtroppo anche lei ha provato il dramma della copertura del primo soccorso in Valnerina. Spesso nei fine settimana – ricorda il consigliere regionale – non c’è nemmeno una guardia medica in questi comuni. Ho presentato una interrogazione su questo tema mesi fa all’Assessore Coletto… spero che questa sfortunata vicenda possa aiutare chi vive tra queste montagne tutto l’anno ad avere un altro futuro”.