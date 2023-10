Premio Letterario Internazionale Città di Castello, XVII edizione tra record e nomi illustri - Tuttoggi.info

Da giovedì 26 a domenica 29 Ottobre al via l'edizione 2023, ecco il programma

Al via da giovedì 26 a domenica 29 ottobre la XVII edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Castello, un’edizione record per le proposte pervenute, oltre 500, e i nomi di spicco del panorama internazionale di letteratura, cultura e non solo.

Il Premio Letterario Città di Castello, nato nel 2007 e giunto alla XVII edizione, è un concorso per opere inedite suddiviso in tre categorie principali: narrativa, saggistica e poesia, alla quale si affiancano alcune sezioni speciali di grande significato. Ogni anno partecipano al concorso centinaia di scrittori provenienti da ogni regione d’Italia e dall’estero: in questa edizione 2023 si sono registrati oltre 500 autori, alcuni dei quali provenienti da Danimarca, Germania, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Svizzera, Turchia e Malta.

Il punto di forza della manifestazione è indubbiamente rappresentato da una giuria di altissimo livello, guidata dall’attore e critico letterario Alessandro Quasimodo, coadiuvato da altri personaggi illustri del mondo del giornalismo e della cultura: fra tutti il giornalista e scrittore Marino Bartoletti, il conduttore tv Osvaldo Bevilacqua, l’attrice Anna Kanakis, il Segretario generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi, il giornalista Antonio Padellaro e la conduttrice RAI Benedetta Rinaldi.

Un’altra peculiarità del festival consiste nel fatto che i primi due classificati di ciascuna sezione ottengono come premio la pubblicazione dell’opera da parte della casa editrice tifernate LuoghInteriori. Questo consente anche ad autori emergenti di poter essere pubblicati, distribuiti e quindi conosciuti a livello nazionale. Il Premio è ormai un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore librario italiano, tanto che persino la Presidenza della Repubblica gli ha concesso l’Alto Patronato, la più alta onorificenza in Italia per una manifestazione culturale. “

“Da qualche anno, a fare da corollario al momento clou rappresentato dalla cerimonia finale di premiazione” – ha affermato in conferenza stampa Antonio Vella, presidente dell’Associazione Culturale Tracciati Virtuali, insieme al sindaco Luca Secondi, all’assessore alla Cultura Michela Botteghi e ad Alice Forasiepi, editor della casa editrice LuoghInteriori – vi sono anche numerosi e interessanti appuntamenti che stanno trasformando la manifestazione in un vero e proprio festival della letteratura“.

L’evento di apertura agli studenti delle scuole, giovedì 26 ottobre, alle ore 10.30, sarà alla Biblioteca Carducci, dove si svolgerà un convegno a cura di Isabella Ceccarini dal titolo “Dalla distruzione alla rinascita. Superare i disturbi alimentari“, durante il quale illustri relatori dialogheranno sulle problematiche che coinvolgono i ragazzi sul tema. Venerdì 27, alle 18, sempre in Biblioteca si svolgerà la presentazione del nuovo saggio dell’Ambasciatore Claudio Pacifico dal titolo “Una vita in diplomazia – Ricordi di un ambasciatore 1974-2013”. L’autore ripercorrerà le tappe della sua carriera diplomatica che lo ha visto testimone e protagonista degli eventi degli ultimi 40 anni di politica estera italiana.

Sabato 28 ottobre si aprirà alle 11 nella Biblioteca Carducci con la presentazione del nuovo libro di Marino Bartoletti “La partita degli dei” (edizioni Gallucci). Il pomeriggio, alle 16, al Teatro degli Illuminati, si svolgerà la Cerimonia di premiazione delle varie sezioni dell’edizione 2023, alla quale parteciperanno oltre 30 scrittori che arriveranno in città con familiari e amici per vivere un weekend all’insegna di letteratura, arte e buona gastronomia.

Domenica 29 ottobre avranno luogo altre presentazioni di importanti pubblicazioni nella sede del Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati, in Piazza Matteotti. Alle 10 verrà presentato il romanzo Hayrig dello scrittore italiano di origini armene Sergio Zerunian. A seguire, alle 11,30, verrà presentato un saggio dal grande significato storico e artistico, Novecento – Cronache d’arte dal secolo breve (con prefazione di Vittorio Sgarbi) di Alessandro Masi. La settimana di eventi si concluderà quindi domenica pomeriggio alle 16,30 presso l’Auditorium di San Giovanni Decollato con la presentazione di Lezioni di religione di Giulia Cimino e Antonella Ubaldi che dialogheranno con il pubblico.