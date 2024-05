Aglaia apre sportello a Norcia, lunedì l'inaugurazione - Tuttoggi.info

“Curare quando non si può guarire” è il titolo dell’iniziativa di promozione delle attività dell’associazione, in collaborazione con il Cesvol Valnerina e il Comune di Norcia

Sarà inaugurato lunedì 6 maggio a Norcia alle ore 18 presso lo Spazio Digipass in Via Solferino, lo sportello Valnerina di Aglaia (dal nome della dea greca della bellezza e dello splendore) un’associazione di volontariato fondata nel 1987, la cui missione è quella di alleviare le sofferenze dei pazienti con malattie inguaribili e delle loro famiglie, sviluppare attenzione e conoscenza sull’inguaribilità.

“Curare quando non si può guarire” è il titolo dell’iniziativa di promozione delle attività dell’associazione, in collaborazione con il Cesvol Valnerina e il Comune di Norcia, cui la popolazione è invitata a partecipare per ascoltare e, perché no, intraprendere un percorso di volontariato all’interno di Aglaia.

Nel corso del pomeriggio, ci sarà spazio anche per un intervento musicale a cura del Coro San Benedetto Città di Norcia.

Lo sportello sarà attivo a Norcia presso il Cesvol Valnerina in Via Meggiana 47/A, tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 e gestito da volontari che hanno partecipato ad un corso di formazione, organizzato e svolto dall’Associazione Aglaia di Spoleto. Nasce da un’ esigenza fortemente sentita nel territorio, cioè di sostenere le persone malate “in abbandono”, quelle che non hanno la speranza di guarire, ma hanno il diritto di poter vivere dignitosamente, con la migliore qualità di vita possibile, insieme alle loro famiglie.

Le malattie considerate una volta inguaribili erano quelle oncologiche in fase avanzata, che attualmente rappresentano solo il 40% del totale, mentre il 60% è rappresentato da malattie croniche da insufficienza d’organo, malattie neurodegenerative o malattie congenite con disabilità.

Attualmente l’Aglaia assiste circa 400 persone l’anno nel comune di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’ Umbria e prossimamente anche in Alta Valnerina, con servizi di assistenza ai malati e familiari, sia domiciliare che presso l’ Hospice “La Torre sul Colle” a Spoleto.

Ha un’equipe sociosanitaria multidisciplinare composta da 9 professionisti tra infermieri, psicologi, fisioterapisti, OSS, con una rete di circa 40 volontari ‘non sanitari’ tutti comunque formati e attivi nell’assistenza e raccolta fondi.

L’operato dell’ Associazione e dei suoi volontari è in stretta collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche del territorio.

Oltre all’assistenza, garantisce formazione e aggiornamento ai suoi operatori sanitari e volontari; assicura la fornitura di presidi ed ausili, diffonde la cultura delle cure palliative e contribuisce alla ricerca sostenendo la Società Italiana Cure Palliative (SICP) e la Federazione Cure Palliative (FICP).

Per informazioni: norcia@aglaiacurepalliative.it, Tel. 377 3021249.