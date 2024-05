Il segretario provinciale Siap Perugia, Giacomo Massari: “Dare dignità alle lavoratrici e ai lavoratori” - Tuttoggi.info

Dignità al lavoro, salute e sicurezza, equità retribuita, sviluppo e occupazione. Sono state queste le tematiche affrontate durante un incontro pubblico, promosso da Confsal (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) Umbria, che si è tenuto a Spoleto, il primo maggio, in occasione della festa dei lavoratori.

All’iniziativa ha partecipato anche il segretario provinciale del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) di Perugia, Giacomo Massari, che ha sottolineato: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Come ci ricorda la nostra Costituzione, ma abbiamo anche il dovere morale, non solo oggi, di ricordare coloro che, sul lavoro e per il lavoro, hanno perso la vita, subìto menomazioni e sofferenze. La dignità al lavoro, il rispetto per il lavoro e le lavoratrici e i lavoratori passa anche dalla sicurezza, nelle sue diverse declinazioni. E spesso ce ne dimentichiamo fino all’ennesima tragedia”.

“Un pensiero grato va poi a tutte le colleghe e i colleghi – conclude il segretario Massari – che garantiscono il sereno svolgimento di tutte le manifestazioni di piazza, organizzate per questa ricorrenza, e non solo”.









