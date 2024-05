Pascal Millucci a Pietralunga, il pittore francesce ha scelto il borgo umbro per una sua opera - Tuttoggi.info

Il sindaco di Pietralunga ha ricevuto nelle stanze del comune l’affermato artista italo Francese Pascal Millucci come gesto di ringraziamento per avere scelto il borgo di Pietralunga quale sfondo artistico della prossima futuristica opera d’arte, che sarà realizzata e alla quale l’artista si è ispirato e che vedrà fondere, per la prima volta come concept nella realizzazione, nella stessa superficie del quadro, la tecnica ad olio dell’800 con la fusione della materia sintetica. “Come sindaco e a nome della cittadinanza – ha affermato il sindaco – ringrazio il famoso pittore Pascal Millucci, artista apprezzato a livello internazionale, per avere deciso di donare alla comunitá una singolare e innovativa opera d’arte che si aggiungerà alle esistenti bellezze architettoniche e paesaggistiche di Pietralunga”. Con queste parole di apprezzamento il sindaco ha trasmesso l’entusiasmo all’idea creativa che ha colto il pittore Millucci, affascinato dalla recente visita turistica dei luoghi di Pietralunga. Colpito dai luoghi, dal binomio natura e paesaggio si è ispirato al nuovo stile di fusione della materia. Non a caso il pensiero della sua corrente artistica del “Pascalismo” trova originalità e freschezza espressiva, intuitiva nell’escuzione delle opere. Pascal, nato nel 1961 nella città francese Roanne, ha studiato in un collegio ecclesiastico di gesuiti, ed è li che ha iniziato a realizzare i suoi primi disegni. La pittura di Pascal, la sua genialitá, può essere intesa come una pittura universale e senza confine che, attraversata da tutti i movimenti pittorici e rimane quindi difficile trovare uno stile appropriato identificativo della sua arte, che riesce ad esprimere il bello con una certa eleganza, dal figurativo all’impressionismo. Definito anche moderno e maledetto alla stregua di artisti dell’800, Pascal Millucci non ha alle spalle percorsi convenzionali; la sua pittura è caratterizzata nell’ originalità e nella freschezza di chi ha imparato da solo. Le sue opere pittoriche, apprezzate in molti paesi europei sono state esposte in molte gallerie e luoghi d’arte di pregio tra le quali la perugina storica “Accademia dei Filedoni” e il “Cenacolo di Pescara” in una collettiva assieme a Mario Schifano. La creatività di Pascal Millucci è riuscita anche a stupire gli esperti del settore, ovvero la critica d’arte; in alcune sue creazioni, infatti, inserisce la cornice all’interno dell’opera così da fonderla quasi a significare un “non fine” allo spazio artistico tra colori e sfumature con crominanze graffiate con l’intento di voler creare un rilievo. Nello spirito degli artisti prevale il desiderio di lasciare una testimonianza del percorso creativo. Per questo il sindaco di Pietralunga posizionerà il quadro all’interno del palazzo comunale.