Premio Enrico Secondi assegnato alla 3A del Gandhi - Tuttoggi

E’ stato assegnato a pari merito alla classe 3A del Liceo Scientifico “Gandhi” di Narni e a Viola Falchetti il Premio Enrico Secondi 2021, il riconoscimento che dal 2016 il Comune di Narni riserva a coloro che si distinguono per lavori legati alla multimedialità. Il Premio è dedicato alla figura di Enrico Secondi, persona sobria, sempre disponibile, caparbia e appassionata del suo lavoro e aperta ai cambiamenti. Per il 2021 costituiva titolo di preferenza la presentazione di lavori in cui l’utilizzo delle tecnologie informatiche fosse legato al tema dell’informazione e della disinformazione sul covid 19, delle minacce rilevate per la sicurezza informatica e dell’impatto del virus sulle nuove generazioni.

L’esperienza della pandemia

I lavori premiati hanno rappresentato due diverse modalità di tale utilizzo. Sia il lavoro di gruppo della classe 3A che quello individuale di Viola Falchetti hanno testimoniato la volontà di raccontare sè stessi e la propria esperienza personale in relazione alla pandemia. Entrambi i lavori sono giunti alla conclusione che i periodi difficili possono essere superati allacciando e mantenendo relazioni tra le persone.

Tecnologia e informatica

Il bando per l’assegnazione del premio intende da sempre stimolare l’attenzione sulle molteplici applicazioni informatiche quali strumento di conoscenza e di sperimentazione, soprattutto per le generazioni più giovani. Un obiettivo che si vuole perseguire stimolando per la presentazione dei lavori attraverso l’utilizzo delle tecnologie e dei linguaggi informatici più diversi, dalla macchina fotografica al telefono, ai diversi dispositivi internet.