Premio Beato Angelo 2023 andrà a Fabrizio Stazi - Tuttoggi

Durante la cerimonia di consegna – che si svolgerà domenica 15 gennaio alle ore 10 al Teatro Talia di Gualdo Tadino – saranno conferiti dall’Amministrazione comunale altri due riconoscimenti a Matteo Minelli, amministrare delegato del Gruppo Ecosuntek Spa, per esser stato nominato Imprenditore dell’Anno 2022 e a Rocchetta Spa per l’opera di aiuto alla vaccinazione svolta durante l’emergenza legata al Covid-19. A seguire, alle ore 11.15, ci sarà all’interno della Basilica Concattedrale di San Benedetto, il Pontificale presieduto dal Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino.

Il premio Beato Angelo è nato nel 1992 e viene attribuito a cittadini, associazioni o istituti di Gualdo Tadino che hanno contribuito in modo significativo a diffondere l’immagine della città in Italia e nel Mondo e si sono distinti per la loro professionalità o che si sono messi in luce nel delicato ambito della solidarietà.

Durante la cerimonia troverà poi spazio la sezione del premio attivata negli anni scorsi in collaborazione con la comunale Avis “Adriano Pasquarelli”, con un riconoscimento che la città dà a quegli avisini che hanno superato la soglia delle cento donazioni. Per il 2023 saranno premiati Marcello Pompei e Sergio Sabbatini.